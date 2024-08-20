Хвойнов Геннадий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1948
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1948
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.11.1974
Дочь: Хвойнова Лада Геннадьевна
Мать ребёнка: Котова Валентина Алексеевна
Рождение ребёнка
27.09.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Котова Валентина Алексеевна
Андреевка, Солнечногорский муниципальный район, Московская область