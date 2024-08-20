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Хвойнов Геннадий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1948

Отец: Хвойнов Николай Матвеевич

Мать: Хвойнова (Калинина) Мария Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Валентина Алексеевна

Рождение ребёнка
08.11.1974

Дочь: Хвойнова Лада Геннадьевна

Мать ребёнка: Котова Валентина Алексеевна

Рождение ребёнка
27.09.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Котова Валентина Алексеевна

Андреевка, Солнечногорский муниципальный район, Московская область

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