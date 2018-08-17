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Бонта Алёна Максимовна
Бонта Алёна Максимовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.08.18
Пол
Женский
Отец
Бонта Максим Вячеславович
1981 г.р.
Мать
Бонта (Наумова) Мария Александровна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.18
Отец:
Бонта Максим Вячеславович
Мать:
Бонта Мария Александровна
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