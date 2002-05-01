Бакановская (Огороднова) Ксения Петровна
Место рождения
Дата рождения24.01.1911 ст.
Дата смерти?.05.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1911 ст.
Бракосочетание
До 1940
Немчиновка, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
19.10.1941
Дочь: Бакановская Лидия Агеевна
Отец ребёнка: Бакановский Агей Дмитриевич
Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Около 1946
Рождение ребёнка
22.09.1947
Сын: Шубадеров Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Шубадеров Николай Самуилович
Смерть
?.05.2002