Бакановская (Огороднова) Ксения Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакановская (Огороднова) Ксения Петровна

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Место рождения

Хомяки, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

24.01.1911 ст.

Дата смерти

?.05.2002

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1911 ст.

Отец: Огороднов Пётр Дмитриевич

Мать: Огороднова Анна Ивановна

Хомяки, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
До 1940

Муж: Бакановский Агей Дмитриевич

Немчиновка, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
19.10.1941

Дочь: Бакановская Лидия Агеевна

Отец ребёнка: Бакановский Агей Дмитриевич

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Около 1946

Муж: Шубадеров Николай Самуилович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.09.1947

Сын: Шубадеров Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Шубадеров Николай Самуилович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
?.05.2002
Москва, город федерального значения Москва
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