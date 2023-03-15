Шаклеин Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1947
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец: Шаклеин Иван Алексеевич
Мать: Шаклеина Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ант?
Мать ребёнка: Шаклеина Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей
Мать ребёнка: Шаклеина Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаклеина Надежда
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область