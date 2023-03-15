Шаклеин Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаклеин Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Шаклеин Иван Алексеевич

Мать: Шаклеина Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ант?

Мать ребёнка: Шаклеина Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей

Мать ребёнка: Шаклеина Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаклеина Надежда

Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
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