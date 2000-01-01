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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.12.1856
Дата смерти
1936
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
?
1860 г.р.
Дети
?
1882 г.р.
?
1884 г.р.
?
1900 г.р.
Добавил:
АИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1881
Жена:
?
Рождение ребёнка
07.04.1882
Дочь:
?
Мать ребёнка:
?
Рождение ребёнка
17.01.1884
Дочь:
?
Мать ребёнка:
?
Рождение ребёнка
1900
Сын:
?
Мать ребёнка:
?
Смерть
1936
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