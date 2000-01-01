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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1856

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1860 г.р.

Дети

1882 г.р.
1884 г.р.
1900 г.р.

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1881

Жена: ?

Рождение ребёнка
07.04.1882

Дочь: ?

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
17.01.1884

Дочь: ?

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1900

Сын: ?

Мать ребёнка: ?

Смерть
1936
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