Черномордик Галина Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1950
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1950
Отец: Макушев Федот Николаевич
Мать: Макушева Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
01.08.1980
Сын: Черномордик Вячеслав Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бузулутских Александр Павлович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черномордик Александр Иванович