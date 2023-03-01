Черномордик Галина Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черномордик Галина Федотовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1950

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1950

Отец: Макушев Федот Николаевич

Мать: Макушева Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
01.08.1980

Сын: Черномордик Вячеслав Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бузулутских Александр Павлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черномордик Александр Иванович

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