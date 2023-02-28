Саврулина Марина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.2012
Сын: Саврулин Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.01.2019
Сын: Саврулин Сергей Евгеньевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан