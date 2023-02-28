Саврулина Марина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саврулина Марина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1983 г.р.

Дети

2012 г.р.
2019 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.2012

Сын: Саврулин Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
23.01.2019

Сын: Саврулин Сергей Евгеньевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саврулин Евгений Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

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