Столбова 1-я жена Василия Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столбова 1-я жена Василия Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Столбов Василий Ильин

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Столбова Вера Васильева

Отец ребёнка: Столбов Василий Ильин

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Столбов Федор Васильев

Отец ребёнка: Столбов Василий Ильин

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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