Юденкова (Романова) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юденкова (Романова) Татьяна Александровна

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Место рождения

Тюшино, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

19.07.1963

Дата смерти

22.12.2013

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Тюшино, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.11.1983

Дочь: Червякова Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Кардымово, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.03.1986

Дочь: Шарипова Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Кардымово, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
22.12.2013
Кардымово, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область
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