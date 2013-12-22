Юденкова (Романова) Татьяна Александровна
Место рождения
Дата рождения19.07.1963
Дата смерти22.12.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1983
Дочь: Червякова Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.03.1986
Дочь: Шарипова Светлана Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
22.12.2013