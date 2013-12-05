Черняева (Порубова) Галина Михайловна
Место рождения
Дата рождения24.11.1940
Дата смерти05.12.2013
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1940
Бракосочетание
29.12.1961
гор ЗАГС
Рождение ребёнка
01.05.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черняев Александр Тихонович
Рождение ребёнка
23.01.1971
Сын: Черняев Сергей Александрович
Отец ребёнка: Черняев Александр Тихонович
Смерть
05.12.2013