Черняева (Порубова) Галина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черняева (Порубова) Галина Михайловна

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Место рождения

Кочевы, Афанасьевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

24.11.1940

Дата смерти

05.12.2013

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1940

Отец: Порубов Михаил Николаевич

Мать: Порубова Евдокия Васильевна

Кочевы, Афанасьевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
29.12.1961

Муж: Черняев Александр Тихонович

гор ЗАГС
Рождение ребёнка
01.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черняев Александр Тихонович

Ликино-Дулёво, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
23.01.1971

Сын: Черняев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Черняев Александр Тихонович

Ликино-Дулёво, Ликино-Дулёво, Московская область
Смерть
05.12.2013
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