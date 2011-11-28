Шкарлет (Нилова) Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкарлет (Нилова) Мария Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1929

Дата смерти

28.11.2011

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
10.09.1929

Отец: Нилов Семен Федорович

Мать: Нилова Анастасия Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шкарлет Эмилий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шкарлет Эмилий

Смерть
28.11.2011
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