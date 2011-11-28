Шкарлет (Нилова) Мария Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1929
Дата смерти28.11.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шкарлет Эмилий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шкарлет Эмилий
Смерть
28.11.2011