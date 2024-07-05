Кузнецова Федосья Григорьевна 1741 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузнецова Федосья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Сын: Кузнецов Алексей Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1757

Сын: Кузнецов Яков Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Кузнецова Анисья Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Кузнецова Мелания Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Кузнецова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Кузнецова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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