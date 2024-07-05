Кузнецова Федосья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Сын: Кузнецов Алексей Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Кузнецова Анисья Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Кузнецова Мелания Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Кузнецова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Кузнецова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Григорьевич
Смерть
Неизвестно