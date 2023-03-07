Силантьева (Демина-Кириллина) Дарья Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения15.02.1882
Дата смертиПосле 22.02.1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1882
Бракосочетание
29.10.1906
Рождение ребёнка
07.10.1907
Дочь: Пелагея Сергеевна
Отец ребёнка: Клюкин-Силантьев Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
28.02.1909
Сын: Силантьев Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Клюкин-Силантьев Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
16.09.1910
Дочь: Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Клюкин-Силантьев Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
20.03.1913
Сын: Силантьев Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Клюкин-Силантьев Сергей Яковлевич
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 22.02.1912