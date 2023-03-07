Силантьева (Демина-Кириллина) Дарья Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силантьева (Демина-Кириллина) Дарья Игнатьевна

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Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

15.02.1882

Дата смерти

После 22.02.1912

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1882

Отец: Демин-Кириллин Игнат Кириллович

Мать: Демина-Кириллина Анна Герасимовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
29.10.1906

Муж: Клюкин-Силантьев Сергей Яковлевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.10.1907

Дочь: Пелагея Сергеевна

Отец ребёнка: Клюкин-Силантьев Сергей Яковлевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.02.1909

Сын: Силантьев Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Клюкин-Силантьев Сергей Яковлевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.09.1910

Дочь: Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Клюкин-Силантьев Сергей Яковлевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.03.1913

Сын: Силантьев Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Клюкин-Силантьев Сергей Яковлевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 22.02.1912
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