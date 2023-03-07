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Поляков Алимпий Кондратьевич

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Место рождения

Шошино, Минусинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

04.09.1897 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Поляков Кондратий Дмитриевич

Мать: Полякова Анна Анфиногеновна

Шошино, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
07.01.1857 ст.

Жена: Полякова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
05.08.1858 ст.

Дочь: Евдокия Алимпиевна

Мать ребёнка: Полякова Александра Николаевна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
17.06.1861 ст.

Дочь: Ефросиния Алимпиевна

Мать ребёнка: Полякова Александра Николаевна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
09.08.1862 ст.

Сын: Поляков Андрей Алимпиевич

Мать ребёнка: Полякова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
18.12.1863 ст.

Сын: Поляков Ефимий Алмпиевич

Мать ребёнка: Полякова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
20.06.1865 ст.

Дочь: Феврония Алимпиевна

Мать ребёнка: Полякова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Феоктиста Алимпиевна

Мать ребёнка: Полякова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Поляков Алексей Алимпиевич

Мать ребёнка: Полякова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
01.04.1874 ст.

Дочь: Мария Алимпиевна

Мать ребёнка: Полякова Александра Николаевна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
16.11.1875 ст.

Сын: Поляков Александр Алимпиевич

Мать ребёнка: Полякова Александра Николаевна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.06.1877 ст.

Сын: Поляков Петр Алимпиевич

Мать ребёнка: Полякова Александра Николаевна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
10.12.1878 ст.

Сын: Поляков Даниил Алимпиевич

Мать ребёнка: Полякова Александра Николаевна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
23.01.1882 ст.

Сын: Поляков Василий Алимпиевич

Мать ребёнка: Полякова Александра Николаевна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
04.09.1897 ст.
Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
от старости
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