Поляков Алимпий Кондратьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1837
Дата смерти04.09.1897 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Евдокия Алимпиевна
Мать ребёнка: Полякова Александра Николаевна
Дочь: Ефросиния Алимпиевна
Мать ребёнка: Полякова Александра Николаевна
Сын: Поляков Андрей Алимпиевич
Мать ребёнка: Полякова Александра Николаевна
Мать ребёнка: Полякова Александра Николаевна
Дочь: Феврония Алимпиевна
Мать ребёнка: Полякова Александра Николаевна
Дочь: Феоктиста Алимпиевна
Мать ребёнка: Полякова Александра Николаевна
Сын: Поляков Алексей Алимпиевич
Мать ребёнка: Полякова Александра Николаевна
Дочь: Мария Алимпиевна
Мать ребёнка: Полякова Александра Николаевна
Сын: Поляков Александр Алимпиевич
Мать ребёнка: Полякова Александра Николаевна
Мать ребёнка: Полякова Александра Николаевна
Сын: Поляков Даниил Алимпиевич
Мать ребёнка: Полякова Александра Николаевна
Сын: Поляков Василий Алимпиевич
Мать ребёнка: Полякова Александра Николаевна