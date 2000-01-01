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Колмаков Василий Терентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Не указана

Пол

Мужской

Отец

1861 г.р.

Мать

1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Колмаков Терентий Васильевич

Мать: Колмакова Ирина

Смерть
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