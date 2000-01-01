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Колмаков Василий Терентьевич
Колмаков Василий Терентьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1908
Дата смерти
Не указана
Пол
Мужской
Отец
Колмаков Терентий Васильевич
1861 г.р.
Мать
Колмакова Ирина
1865 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец:
Колмаков Терентий Васильевич
Мать:
Колмакова Ирина
Смерть
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