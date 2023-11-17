Старовойтов Сергей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Григорий Сергеевич
Мать: Параскева Митрофановна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Старовойтов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Евдокия Иоанновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Иоанновна
Место жительства
Неизвестно
Колесники, Княжинская волость, Краснинский уезд
Смерть
Неизвестно