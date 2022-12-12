Качанов Юрий Викторович
Место рожденияГ. Уральск Казахстан
Дата рождения07.11.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1940
Г. Уральск Казахстан
Рождение ребёнка
15.05.1970
Мать ребёнка: Качанова Татьяна Павловна
Подольск, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
14.03.1976
Дочь: Федотова Елена Юрьевна
Мать ребёнка: Качанова Татьяна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно