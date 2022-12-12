Качанов Юрий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКачанов Юрий Викторович

Качанов Юрий Викторович

avatar

Место рождения

Г. Уральск Казахстан

Дата рождения

07.11.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1940

Отец: Качанов Виктор Николаевич

Мать: Качанова Серафима Кирилловна

Г. Уральск Казахстан
Рождение ребёнка
15.05.1970

Сын: Качанов Андрей Юрьевич

Мать ребёнка: Качанова Татьяна Павловна

Подольск, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
14.03.1976

Дочь: Федотова Елена Юрьевна

Мать ребёнка: Качанова Татьяна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Качанова Татьяна Павловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close