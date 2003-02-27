Мингазетдинов Фахерсалах Минажетдинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Минажетдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.05.1930
Сын: Мингазетдинов Галим Фахрсалахович
Мать ребёнка: Мингазетдинова Маптуха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фатыма
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гамбар Фахерсалаховна
Мать ребёнка: Мингазетдинова Маптуха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ямалетдинов Сабиржан Фахерсалахович
Мать ребёнка: Мингазетдинова Маптуха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ямалетдинов Мухаррам Фахерсалахович
Мать ребёнка: Мингазетдинова Маптуха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ямалетдинов Хуснимаган Фахерсалахович
Мать ребёнка: Мингазетдинова Маптуха