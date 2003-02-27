Мингазетдинов Фахерсалах Минажетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мингазетдинов Фахерсалах Минажетдинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Минажетдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1930

Сын: Мингазетдинов Галим Фахрсалахович

Мать ребёнка: Мингазетдинова Маптуха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фатыма

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гамбар Фахерсалаховна

Мать ребёнка: Мингазетдинова Маптуха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ямалетдинов Сабиржан Фахерсалахович

Мать ребёнка: Мингазетдинова Маптуха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ямалетдинов Мухаррам Фахерсалахович

Мать ребёнка: Мингазетдинова Маптуха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ямалетдинов Хуснимаган Фахерсалахович

Мать ребёнка: Мингазетдинова Маптуха

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