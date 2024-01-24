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Петросян Карина Вартановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1972

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1972

Отец: Мовсесьян Вартан Цолакович

Мать: Мовсесьян Людмила Дмитриевна

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