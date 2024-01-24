Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Петросян Карина Вартановна
Петросян Карина Вартановна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.12.1972
Пол
Женский
Отец
Мовсесьян Вартан Цолакович
1939 г.р.
Мать
Мовсесьян (Елисеева) Людмила Дмитриевна
1945 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1972
Отец:
Мовсесьян Вартан Цолакович
Мать:
Мовсесьян Людмила Дмитриевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия