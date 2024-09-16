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Петрова Елизавета Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Иосиф Данилович

Восприемник
07.04.1879 ст.
Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
ГАСО 6-6-97а №62 360об Мария Петрова род. 31 марта Сельский обыватель Александр Михайлов Петров и законная жена его Надежда Александрона Восприемники Верхотурский мещанин Пётр Ф... Ворошилов и коллеж... Показать все
Рождение ребёнка
10.06.1879 ст.

Сын: Петров Пётр Иосифович

Отец ребёнка: Петров Иосиф Данилович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
ГАСО 6-6-97а №117 096об крест. 12 июня (?) Отставной коллежский регистратор Иосиф Данилов Петров и законная жена его Елизавета Михайлова Восприемники Сын ...Александра... Канцелярский служитель Васил... Показать все
Рождение ребёнка
09.10.1880 ст.

Дочь: Петрова Елизавета Иосифовна

Отец ребёнка: Петров Иосиф Данилович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
ГАСО 6-6-114 №170 189об крест. 13 октября Губернский секретарь Иосиф Данилов Петров и законная жена его Елизавета Михайлова Восприемники канцелярский служитель Василий Михайлов Утяков и урядника жена ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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