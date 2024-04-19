Танатаров Григорий Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Танатаров Григорий Абрамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1923

Дочь: Напалкова Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Танатарова Прасковья Петровна

Керенево, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Танатарова Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Старцева Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Танатарова Прасковья Петровна

Смерть
Неизвестно
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