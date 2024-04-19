Танатаров Григорий Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.10.1923
Дочь: Напалкова Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Танатарова Прасковья Петровна
Керенево, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Старцева Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Танатарова Прасковья Петровна
Смерть
Неизвестно