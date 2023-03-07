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Пислегин Федот Леонтьев

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Место рождения

поч. Ореховый мыс, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1739 г.р.

Мать

Около 1739 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Пислегин Леонтий Авдеев

Мать: Пислегина Агрофена

поч. Ореховый мыс, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Ореховый мыс, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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