Тимченко (Завадская) Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1956
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Завацкий Павел
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Тимченко Глафира Ивановна
Отец ребёнка: Тимченко Иван Андриянович
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Тимченко Иван Андриянович
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Тимченко Иван Андриянович
Рождение ребёнка
15.07.1926
Сын: Тимченко Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Тимченко Иван Андриянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1956
Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область