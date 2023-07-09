Тимченко (Завадская) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимченко (Завадская) Анна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Завацкий Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Тимченко Глафира Ивановна

Отец ребёнка: Тимченко Иван Андриянович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Тимченко Игорь Иванович

Отец ребёнка: Тимченко Иван Андриянович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Тимченко Борис Иванович

Отец ребёнка: Тимченко Иван Андриянович

Рождение ребёнка
15.07.1926

Сын: Тимченко Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Тимченко Иван Андриянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимченко Иван Андриянович

Смерть
1956
Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
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