Гульбасар Самир кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ибрагим Бикташ Углы
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Гульнафиз Ибрагим кызы
Отец ребёнка: Ибрагим Бикташ Углы
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Нувбига Ибрагим кызы
Отец ребёнка: Ибрагим Бикташ Углы
Рождение ребёнка
1831
Сын: Исхак Ибрагим углы
Отец ребёнка: Ибрагим Бикташ Углы
Смерть
Неизвестно