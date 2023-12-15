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Гульбасар Самир кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1792 г.р.

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ибрагим Бикташ Углы

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Гульнафиз Ибрагим кызы

Отец ребёнка: Ибрагим Бикташ Углы

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Нувбига Ибрагим кызы

Отец ребёнка: Ибрагим Бикташ Углы

Рождение ребёнка
1831

Сын: Исхак Ибрагим углы

Отец ребёнка: Ибрагим Бикташ Углы

Смерть
Неизвестно

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