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Потерина Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

19.01.1996

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Потерин Иван Егорович

Мать: Горчакова Наталья Константиновна

Рождение ребёнка
30.03.1930

Дочь: Шатрова Роза Матвеевна

Отец ребёнка: Шатров Матвей Данилович

Рождение ребёнка
08.07.1931

Дочь: Шатрова Надежда Матвеевна

Отец ребёнка: Шатров Матвей Данилович

Рождение ребёнка
25.05.1948

Дочь: Шатрова Валентина Матвеевна

Отец ребёнка: Шатров Матвей Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шатров Матвей Данилович

Смерть
19.01.1996
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