Потерина Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти19.01.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Рождение ребёнка
30.03.1930
Дочь: Шатрова Роза Матвеевна
Отец ребёнка: Шатров Матвей Данилович
Рождение ребёнка
08.07.1931
Дочь: Шатрова Надежда Матвеевна
Отец ребёнка: Шатров Матвей Данилович
Рождение ребёнка
25.05.1948
Дочь: Шатрова Валентина Матвеевна
Отец ребёнка: Шатров Матвей Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.01.1996