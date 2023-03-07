Зыков Прокопий Степанович
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Зыков Степан
Мать: Зыкова Пелагея
Рождение ребёнка
1948
Сын: Зыков Николай Прокопьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Зыкова Людмила Прокопьевна
Мать ребёнка: Зыкова Татьяна
Зеледеево, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.05.1961
Сын: Зыков Валерий Прокопьевич
Мать ребёнка: Зыкова Татьяна
Красная, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зыкова Татьяна
Смерть
Неизвестно