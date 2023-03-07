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Зыков Прокопий Степанович

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Место рождения

Малая Тумна, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Зыков Степан

Мать: Зыкова Пелагея

Малая Тумна, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1948

Сын: Зыков Николай Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Малая Тумна, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1958

Дочь: Зыкова Людмила Прокопьевна

Мать ребёнка: Зыкова Татьяна

Зеледеево, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.05.1961

Сын: Зыков Валерий Прокопьевич

Мать ребёнка: Зыкова Татьяна

Красная, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова Татьяна

Смерть
Неизвестно
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