Салтыкова (Щербакова) Александра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти1960
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Щербаков Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.12.1902
Сын: Салтыков Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Салтыков Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Салтыков Иван Матвеевич
д. Торговцево, Дмитровский р-н, Московская обл., Москва и МО
Рождение ребёнка
25.02.1915
Сын: Салтыков Николай Иванович
Отец ребёнка: Салтыков Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Салтыков Иван Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1960
Похороны
Неизвестно
Жестылево, Дмитровский, Московская область