Салтыкова (Щербакова) Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салтыкова (Щербакова) Александра Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Щербаков Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.12.1902

Сын: Салтыков Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Салтыков Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
1909

Сын: Салтыков Сергей Иванович

Отец ребёнка: Салтыков Иван Матвеевич

д. Торговцево, Дмитровский р-н, Московская обл., Москва и МО
Рождение ребёнка
25.02.1915

Сын: Салтыков Николай Иванович

Отец ребёнка: Салтыков Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
1921

Сын: Салтыков Петр Иванович

Отец ребёнка: Салтыков Иван Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салтыков Иван Матвеевич

Смерть
1960
Похороны
Неизвестно
Жестылево, Дмитровский, Московская область
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