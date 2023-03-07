Беляев Феодосий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеляев Феодосий Васильевич

Беляев Феодосий Васильевич

avatar

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1806 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
1831
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Произведен во диакона к Богородицерождественской Нижнедольской церкви г. Вологды на место умершего диакона Павла Марсова.
Бракосочетание
1831

Жена: Беляева Мария Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Беляев Александр Феодосьевич

Мать ребёнка: Беляева Мария Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close