Беляев Феодосий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
1831
Произведен во диакона к Богородицерождественской Нижнедольской церкви г. Вологды на место умершего диакона Павла Марсова.
Бракосочетание
1831
Рождение ребёнка
1832
Сын: Беляев Александр Феодосьевич
Мать ребёнка: Беляева Мария Александровна
Смерть
Неизвестно