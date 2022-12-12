(Долина) Федосья Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Долина) Федосья Ермолаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Долин Павел Прокопьевич

Отец ребёнка: Долин Прокопий Федотович

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Долина Арина Прокопьевна

Отец ребёнка: Долин Прокопий Федотович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долин Прокопий Федотович

Место жительства
Неизвестно
Скаредная, Голышмановский, Тюменская область
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