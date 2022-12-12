(Долина) Федосья Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Долин Прокопий Федотович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Долина Арина Прокопьевна
Отец ребёнка: Долин Прокопий Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Скаредная, Голышмановский, Тюменская область