Ржаницын Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения1873 или 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1873 или 1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.08.1915 ст.
Жених - Обер-офицерский сын Николай Павлович Ржаницын 26 лет; невеста - Вологодская мещанская дочь девица Анна Васильевна Туманова, 23 года. Поручители: по жениху - Надворный Советник Евгений Петрович... Показать все
Рождение ребёнка
17.06.1919
Дочь: Галина Николаевна
Мать ребёнка: Ржаницына Анна Васильевна
Отец: Ржаницын Николай Павлович, гражданин г.Вологды, диспетчер Вологодского отделения С.Ж.Д. Мать: Ржаницына Анна Васильевна, домохозяйка. Вологда, 3 часть, ул.Чернышевского, д. №5. (ГАВО. Фонд № Р-... Показать все
Смерть
Неизвестно