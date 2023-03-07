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Ржаницын Николай Павлович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1873 или 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1892 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873 или 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
21.08.1915 ст.

Жена: Ржаницына Анна Васильевна

Жених - Обер-офицерский сын Николай Павлович Ржаницын 26 лет; невеста - Вологодская мещанская дочь девица Анна Васильевна Туманова, 23 года. Поручители: по жениху - Надворный Советник Евгений Петрович... Показать все
Рождение ребёнка
17.06.1919

Дочь: Галина Николаевна

Мать ребёнка: Ржаницына Анна Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Отец: Ржаницын Николай Павлович, гражданин г.Вологды, диспетчер Вологодского отделения С.Ж.Д. Мать: Ржаницына Анна Васильевна, домохозяйка. Вологда, 3 часть, ул.Чернышевского, д. №5. (ГАВО. Фонд № Р-... Показать все
Смерть
Неизвестно
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