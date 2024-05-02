Бобрин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бобрин Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Бобрина Евдокия Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1906
Дочь: (Бобрина) Таисия Михайловна
Мать ребёнка: Бобрина Евдокия Семёновна
Рождение ребёнка
27.11.1910
Мать ребёнка: Бобрина Евдокия Семёновна
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Бобрина Евдокия Семёновна