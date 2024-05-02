Бобрин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБобрин Михаил

Бобрин Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобрин Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Бобрина Евдокия Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобрина Евдокия Семёновна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Бобрина) Таисия Михайловна

Мать ребёнка: Бобрина Евдокия Семёновна

Рождение ребёнка
27.11.1910

Сын: Бобрин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Бобрина Евдокия Семёновна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Бобрин Петр Михайлович

Мать ребёнка: Бобрина Евдокия Семёновна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.