Цыганова (Жукова) Феодосия Викуловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864 ст.
Отец ребёнка: Цыганов Карп Степанович
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Цыганов Карп Степанович
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Цыганов Карп Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Цыганов Карп Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно