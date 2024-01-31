Бучнева Лия Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.04.1997
Отец ребёнка: Бучнев Павел Петрович
Рождение ребёнка
30.03.1999
Отец ребёнка: Бучнев Павел Петрович
Рождение ребёнка
17.11.2004
Отец ребёнка: Бучнев Павел Петрович
Рождение ребёнка
16.08.2016
Дочь: Бучнева София Павловна
Отец ребёнка: Бучнев Павел Петрович