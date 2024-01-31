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Бучнева Лия Валентиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1975

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бучнев Павел Петрович

Рождение ребёнка
07.04.1997

Сын: Бучнев Павел Павлович

Отец ребёнка: Бучнев Павел Петрович

Рождение ребёнка
30.03.1999

Сын: Бучнев Никита Павлович

Отец ребёнка: Бучнев Павел Петрович

Рождение ребёнка
17.11.2004

Сын: Бучнев Михаил Павлович

Отец ребёнка: Бучнев Павел Петрович

Рождение ребёнка
16.08.2016

Дочь: Бучнева София Павловна

Отец ребёнка: Бучнев Павел Петрович

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