Минеева (Сычёва) Вера Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1975
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.11.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
2001
Муж: скрыто настройками приватности