Минеева (Сычёва) Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минеева (Сычёва) Вера Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1947

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

1975 г.р.
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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1975

Сын: Минеев Глеб Викторович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.11.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Развод
2001

Муж: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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