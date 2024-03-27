Насретдинов А-Басыр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смерти05.03.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Биктимиров Насретдин
Мать: Биктимиров Зульхиза
Рождение ребёнка
1857
Сын: Богданов А-Нафик А-Басыров
Мать ребёнка: Сагадат
Рождение ребёнка
07.02.1873
Сын: Богданов Абдулдаян А-Басырович
Мать ребёнка: Сагадат
Рождение ребёнка
17.09.1890
Сын: Богданов Биктимир А-Басыров
Мать ребёнка: Сагадат
Рождение ребёнка
1891
Сын: Богданов Нигаметулла А-Басырович
Мать ребёнка: Сагадат
Рождение ребёнка
02.01.1900
Сын: Богданов Габбас А-Басыров
Мать ребёнка: Сагадат
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гафира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Габидулла А-Басырович
Мать ребёнка: Сагадат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Габдрахман А-Басырович
Мать ребёнка: Сагадат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Абдулла А-Басырович
Мать ребёнка: Сагадат
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сагадат
Смерть
05.03.1913