Насретдинов А-Басыр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насретдинов А-Басыр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

05.03.1913

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Биктимиров Насретдин

Мать: Биктимиров Зульхиза

Рождение ребёнка
1857

Сын: Богданов А-Нафик А-Басыров

Мать ребёнка: Сагадат

Рождение ребёнка
07.02.1873

Сын: Богданов Абдулдаян А-Басырович

Мать ребёнка: Сагадат

Рождение ребёнка
17.09.1890

Сын: Богданов Биктимир А-Басыров

Мать ребёнка: Сагадат

Рождение ребёнка
1891

Сын: Богданов Нигаметулла А-Басырович

Мать ребёнка: Сагадат

Рождение ребёнка
02.01.1900

Сын: Богданов Габбас А-Басыров

Мать ребёнка: Сагадат

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гафира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Габидулла А-Басырович

Мать ребёнка: Сагадат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Габдрахман А-Басырович

Мать ребёнка: Сагадат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Абдулла А-Басырович

Мать ребёнка: Сагадат

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сагадат

Смерть
05.03.1913
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