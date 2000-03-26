Горчаков Фёдор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1927
Дата смерти26.03.2000
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1927
Отец: Горчаков Василий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
26.03.2000
Похороны
Неизвестно
Шилово, Богородский район