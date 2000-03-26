Горчаков Фёдор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горчаков Фёдор Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1927

Дата смерти

26.03.2000

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1927

Отец: Горчаков Василий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
26.03.2000
Похороны
Неизвестно
Шилово, Богородский район
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