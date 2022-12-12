Шевченко Владимир Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко Владимир Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1961

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1961

Отец: Шевченко Сергей

Мать: Титова Галина Федоровна

Рождение ребёнка
05.06.1982

Дочь: Демидова Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Шевченко Любовь Владимировна

Томск, город Томск, Томская область
В Томске никогда не жила. Т.к там училась моя мама, я там и родилась.
Рождение ребёнка
18.05.1985

Дочь: Бикеева Любовь Владимировна

Мать ребёнка: Шевченко Любовь Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевченко Любовь Владимировна

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