Шевченко Владимир Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
06.06.1961
Отец: Шевченко Сергей
Мать: Титова Галина Федоровна
Рождение ребёнка
05.06.1982
Дочь: Демидова Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Шевченко Любовь Владимировна
Томск, город Томск, Томская область
В Томске никогда не жила. Т.к там училась моя мама, я там и родилась.
Рождение ребёнка
18.05.1985
Дочь: Бикеева Любовь Владимировна
Мать ребёнка: Шевченко Любовь Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно