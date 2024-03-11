Савченко Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савченко Валентин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савченко Максим Валентинович

Мать ребёнка: Савченко Наталья Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савченко Кирилл Валентинович

Мать ребёнка: Савченко Наталья Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савченко Наталья Анатольевна

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