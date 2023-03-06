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Шаклеин Федор Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Шаклеин Федор Ульянов

Мать: Шаклеина Евфимия Игнатьева

Рождение ребёнка
1825

Сын: Шаклеин Иосиф Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Шаклеин Стефан Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Шаклеин Алексей Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Шаклеин Софоний Федорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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