Шаклеин Федор Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Шаклеин Федор Ульянов
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1836
Сын: Шаклеин Алексей Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1839
Сын: Шаклеин Софоний Федорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно