Хасянов Абубякир Умярович
Место рожденияд.Антяровка Горьковская область
Дата рождения15.06.1925
Дата смерти19.03.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1925
Отец: Хасянов Умяр
Военная награда
Неизвестно
Наименование награды Медаль «За боевые заслуги», Орден Отечественной войны I степени
Рождение ребёнка
08.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Фаттахова) Фаридя
Смерть
19.03.1991
Похороны
Неизвестно