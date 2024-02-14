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Хасянов Абубякир Умярович

Место рождения

д.Антяровка Горьковская область

Дата рождения

15.06.1925

Дата смерти

19.03.1991

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1925

Отец: Хасянов Умяр

Мать: Хасянова (Айсина) Зулейха

Военная награда
Неизвестно
Наименование награды Медаль «За боевые заслуги», Орден Отечественной войны I степени
Рождение ребёнка
08.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Фаттахова) Фаридя

Смерть
19.03.1991
Похороны
Неизвестно

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