Щербаков Владимир Иванович
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1932
Дата смерти2001
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1932
Отец: Щербаков Иван Иванович
Россия
Рождение ребёнка
Около 1962
Сын: Щербаков Петр Владимирович
Мать ребёнка: Щербакова Татьяна Андревна
Россия
Рождение ребёнка
Около 1964
Россия
Рождение ребёнка
02.02.1965
Рождение ребёнка
Около 1967
Россия
Рождение ребёнка
Около 1969
Дочь: Киселева Татьяна
Мать ребёнка: Щербакова Татьяна Андревна
Россия
Смерть
2001
село Ивановское, Кочубеевский район, Ставропольский край, Росссия
Похороны
Неизвестно
село Ивановское, Кочубеевский район, Ставропольский край, Росссия