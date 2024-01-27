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Щербаков Владимир Иванович

Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1932

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Отец

Около 1905 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Около 1962 г.р.
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Около 1969 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1932

Отец: Щербаков Иван Иванович

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
Около 1962

Сын: Щербаков Петр Владимирович

Мать ребёнка: Щербакова Татьяна Андревна

Россия
Рождение ребёнка
Около 1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щербакова Татьяна Андревна

Россия
Рождение ребёнка
02.02.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щербакова Татьяна Андревна

Рождение ребёнка
Около 1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щербакова Татьяна Андревна

Россия
Рождение ребёнка
Около 1969

Дочь: Киселева Татьяна

Мать ребёнка: Щербакова Татьяна Андревна

Россия
Смерть
2001
село Ивановское, Кочубеевский район, Ставропольский край, Росссия
Похороны
Неизвестно
село Ивановское, Кочубеевский район, Ставропольский край, Росссия
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