Лавелина (Лавелина) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавелина (Лавелина) Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1915

Дата смерти

14.02.2000

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1915

Отец: Лавелин Николай Николаевич

Мать: Каморникова Дарья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чинов Семён ???

Работа или профессия
Неизвестно
Работала в леспромхозе
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.04.1939

Дочь: Анисимовна (Чинова) Нелли Семеновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
30.10.1950

Сын: Лавелин Михаил Семенович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
14.02.2000

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