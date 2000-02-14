Лавелина (Лавелина) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1915
Дата смерти14.02.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1915
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чинов Семён ???
Работа или профессия
Неизвестно
Работала в леспромхозе
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.04.1939
Дочь: Анисимовна (Чинова) Нелли Семеновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
30.10.1950
Отец ребёнка: не указан
Смерть
14.02.2000