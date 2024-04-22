Шамарухина Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШамарухина Анна Ивановна

Шамарухина Анна Ивановна

Место рождения

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1876

Муж: Шамарухин Платон Евгеньевич

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Шамарухина Александра Платоновна

Отец ребёнка: Шамарухин Платон Евгеньевич

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Шамарухин Александр Платонович

Отец ребёнка: Шамарухин Платон Евгеньевич

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Шамарухин Николай Платонович

Отец ребёнка: Шамарухин Платон Евгеньевич

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close