Шамарухина Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Бракосочетание
Около 1876
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Шамарухина Александра Платоновна
Отец ребёнка: Шамарухин Платон Евгеньевич
Рождение ребёнка
1879
Сын: Шамарухин Александр Платонович
Отец ребёнка: Шамарухин Платон Евгеньевич
Рождение ребёнка
1884
Сын: Шамарухин Николай Платонович
Отец ребёнка: Шамарухин Платон Евгеньевич
Смерть
Неизвестно