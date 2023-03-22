Родо Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родо Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Место рождения: Румыния
Бракосочетание
30.05.1914 ст.

Жена: Радо Надежда Гурьяновна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Радо Николай Васильевич-26 лет, дезертир румынских войск Невеста: Вилявина Надежда Гуреева, 24 лет, девица, мещанка Поручители: мещане Алексей Николаевич Болдырев, Василий Андреевич Чистяков, ... Показать все
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