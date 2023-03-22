Родо Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Место рождения: Румыния
Бракосочетание
30.05.1914 ст.
Жена: Радо Надежда Гурьяновна
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Радо Николай Васильевич-26 лет, дезертир румынских войск Невеста: Вилявина Надежда Гуреева, 24 лет, девица, мещанка Поручители: мещане Алексей Николаевич Болдырев, Василий Андреевич Чистяков, ... Показать все