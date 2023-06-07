Михнина Агафья Лукьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михнина Агафья Лукьянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1639

Дата смерти

Между 1709 и 1714

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1667 г.р.
Около 1675 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1639

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1667

Сын: Михнин Исай Кузьмин

Отец ребёнка: Михнин Кузьма Михайлов

Рождение ребёнка
Около 1675

Сын: Семен Кузьмин

Отец ребёнка: Михнин Кузьма Михайлов

Смерть
Между 1709 и 1714
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
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