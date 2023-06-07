Михнина Агафья Лукьянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1639
Дата смертиМежду 1709 и 1714
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1667
Сын: Михнин Исай Кузьмин
Отец ребёнка: Михнин Кузьма Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1675
Сын: Семен Кузьмин
Отец ребёнка: Михнин Кузьма Михайлов
Смерть
Между 1709 и 1714
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)