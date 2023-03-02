Рубинштейн (Сковородкина) Нина Владимировна
Место рождениястаница Новосергиевская
Дата рождения13.02.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1966
станица Новосергиевская
Рождение ребёнка
27.06.1989
Дочь: Козмодемьянова Юлия Викторовна
Отец ребёнка: Рубинштейн Виктор Феликсович
село Шевченковское
Рождение ребёнка
22.10.1992
Дочь: Рубинштейн Анастасия Викторовна
Отец ребёнка: Рубинштейн Виктор Феликсович
Рождение ребёнка
30.09.1999
Дочь: Масалий Елена Викторовна
Отец ребёнка: Рубинштейн Виктор Феликсович
Место жительства
Неизвестно
село Шевченковское