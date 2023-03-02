Рубинштейн (Сковородкина) Нина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубинштейн (Сковородкина) Нина Владимировна

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Место рождения

станица Новосергиевская

Дата рождения

13.02.1966

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1966

Отец: Сковородкин Владимир Владимирович

Мать: Сковородкина Любовь Константиновна

станица Новосергиевская
Рождение ребёнка
27.06.1989

Дочь: Козмодемьянова Юлия Викторовна

Отец ребёнка: Рубинштейн Виктор Феликсович

село Шевченковское
Рождение ребёнка
22.10.1992

Дочь: Рубинштейн Анастасия Викторовна

Отец ребёнка: Рубинштейн Виктор Феликсович

Рождение ребёнка
30.09.1999

Дочь: Масалий Елена Викторовна

Отец ребёнка: Рубинштейн Виктор Феликсович

Место жительства
Неизвестно
село Шевченковское
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