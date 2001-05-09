Шипулин Валерий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипулин Валерий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1958

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1930 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1958

Отец: Шипулин Александр Петрович

Мать: Шипулина Галина Павловна

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