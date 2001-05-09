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Шипулин Валерий Александрович
Шипулин Валерий Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.11.1958
Пол
Мужской
Отец
Шипулин Александр Петрович
1928 г.р.
Мать
Шипулина Галина Павловна
1930 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1958
Отец:
Шипулин Александр Петрович
Мать:
Шипулина Галина Павловна
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