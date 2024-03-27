Антропов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антропов Павел

Место рождения

Россия

Дата рождения

15.05.1898

Дата смерти

27.01.1940

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антропова (Дягилева) Татьяна

Рождение ребёнка
29.07.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антропова (Дягилева) Татьяна

Смерть
27.01.1940

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