Антропов Павел
Место рожденияРоссия
Дата рождения15.05.1898
Дата смерти27.01.1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Антропова (Дягилева) Татьяна
Рождение ребёнка
29.07.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Антропова (Дягилева) Татьяна
Смерть
27.01.1940