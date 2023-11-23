Иван Григорьев
Место рождениясело Покровского в Полозове Рыбинского уезда
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Григорий Яковлев
Мать: Стефанида Михайлова
Иван Григорьевич (1767 — ?) Родился в семье пономаря села Покровского в Полозове Рыбинского уезда Григория Яковлевича. В 1783 году определен во дьячка к церкви села Андреевского Романов-Борисоглебског... Показать все
Работа или профессия
1783
определен во дьячка
Смерть
Неизвестно