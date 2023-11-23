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Иван Григорьев

Место рождения

село Покровского в Полозове Рыбинского уезда

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1749 г.р.

Мать

1749 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Григорий Яковлев

Мать: Стефанида Михайлова

Иван Григорьевич (1767 — ?) Родился в семье пономаря села Покровского в Полозове Рыбинского уезда Григория Яковлевича. В 1783 году определен во дьячка к церкви села Андреевского Романов-Борисоглебског... Показать все
Работа или профессия
1783
определен во дьячка
Смерть
Неизвестно

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