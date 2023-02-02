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Шумилова Яна Александровна
Шумилова Яна Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.02.2023
Пол
Женский
Отец
Шумилов Александр Владимирович
1993 г.р.
Мать
Шумилова Борисова Дарья Андреевна
1996 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.2023
Отец:
Шумилов Александр Владимирович
Мать:
Шумилова Борисова Дарья Андреевна
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